Серіал "Чорнобиль" від HBO отримав шалену популярність у світі. Днями його режисер Юган Ренк побував у Києві та відвідав зону відчуження. Окрім цього, автор телепроєкту пояснив, чому зйомки відбувались в Естонії, а не в Україні.

Юган Ренк і зйомки "Чорнобиля"

Про приїзд Югана Ренка повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Там зазначили, що більшість кадрів серіалу "Чорнобиль" було створено в Естонії. Тому у режисера поцікавились, чому він не обрав Україну, де й відбулась катастрофа у 1986 році.

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Серед причин, які завадили розгорнути знімальний майданчик на Київщині, були фінансові питання. Юган Ренк зазначив, що вони отримали 40% кешрібейту. І додав, що якби на той момент Україна могла запропонувати таку ж альтернативу, зйомки відбувались би не в Естонії.

Зазначимо, що у вересні 2019 року в Україні ввели закон, за яким іноземним кіновиробникам повертатимуть до 30% вартості зйомок. Наразі в Києві знімають стрічку "Останній найманець" з Жаном-Клодом Ван Даммом. Відтак представники Netflix таки зможуть отримати кешрібейт.

Фото Югана Ренка з України

Та одним спілкуванням Юган Ренк не обмежився. Автор серіалу "Чорнобиль" вперше відвідав зону відчуження, де для нього запропонували спеціальний туристичний маршрут. Саме місто Прип'ять, пожежна частина, лікарня, квартира Дятлова, "міст смерті" і навіть бункер всередині будівлі АЕС, де була розташована перша штаб-квартира: режисер відвідав усі знакові місця, описані в "Чорнобилі".

"Квартира 39; Анатолія Дятлова. Лиходій, цап відбувайло, жертва. Врешті-решт, я мав побувати тут, у Прип’яті, повністю поглинутій рослинністю. Вражений крихким зеленим світильником, який все ще висить там, майже незайманим, у кімнаті, яку, як я припускав, була єдиною спальнею його дитини. Таку, яку він, можливо, бачив щодня, коли вирушав на свою двокілометрову прогулянку до Чорнобильської електростанції", – поділився Юган Ренк, показавши фото зі своєї мандрівки.

Окрім цього, режисер мав змогу познайомитись із оператором Чорнобильської станції Олексієм Бреусом. У чоловіка Ренк поцікавився, як змінився його світ у перші дні катастрофи, і був вражений від всіх розповідей та краєвидів.

Ви можете читати книги про історичні події або дивитись фільми, але аспект насправді не може бути замінений. Коли у вас є можливість стати на реальному майданчику, побачити все на власні очі та відчути емоції, – додав режисер.

Відомо, що приїзд Югана Ренка відбувся у рамках Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Що відомо про серіал "Чорнобиль"

Компанія HBO презентувала серіал "Чорнобиль" у травні 2019 року. З того часу телепроєкт переглядають мільйони кіноманів у всьому світі та дізнаються більше про катастрофу ХХ століття. Сценарій створив Крейг Мезін, який використав реальні спогади очевидців.

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Юган Ренк вирішив показати, що відбувалось після вибуху на Чорнобильській АЕС. Головні герої – фізик-ядерник Уляна Хом'юк та Валерій Легасов – беруться розслідувати причини вибуху. І всі події складаються у ланцюг, де розкривається чимало деталей, які не розголошувались суспільству.

Серіал складається всього з 5 серій. Попри лаконічність "Чорнобиль" розкриває трагедію родин і наслідки катастрофи. Проєкт HBO завоював чимало міжнародних премій, серед яких – Золотий глобус і BAFTA.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорнобиль": відео