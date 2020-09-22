Сериал "Чернобыль" от HBO получил бешеную популярность в мире. На днях его режиссер Юган Ренк побывал в Киеве и посетил зону отчуждения. Кроме этого, автор телепроекта объяснил, почему съемки проходили в Эстонии, а не в Украине.

Юган Ренк и съемки "Чернобыля"

О приезде Югана Ренка сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики. Там отметили, что большинство кадров сериала "Чернобыль" были создані в Эстонии. Поэтому у режиссера поинтересовались, почему он не выбрал Украину, где и состоялась катастрофа в 1986 году.

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Среди причин, которые помешали развернуть съемочную площадку Киевской области, были финансовые вопросы. Юган Ренк отметил, что они получили 40% кешрибейта. И добавил, что если бы на тот момент Украина могла предложить такую ​​же альтернативу, съемки происходили бы не в Эстонии.

Отметим, что в сентябре 2019 года в Украине ввели закон, по которому иностранным кинопроизводителям возвращать до 30% стоимости съемок. Сейчас в Киеве снимают фильм "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом. Поэтому представители Netflix таки смогут получить кешрибейт.

Фото Югана Ренка из Украины

И одним общением Юган Ренк не ограничился. Автор сериала "Чернобыль" впервые посетил зону отчуждения, где ему предложили специальный туристический маршрут. Сам город Припять, пожарная часть, больница, квартира Дятлова, "мост смерти" и даже бункер внутри здания АЭС, где была расположена первая штаб-квартира: режиссер посетил все знаковые места, описанные в "Чернобыле".

"Квартира 39; Анатолия Дятлова. Злодей, козел отпущения, жертва. В конце концов, я должен был побывать здесь, в Припяти, полностью поглощенной растительностью. Пораженный хрупким зеленым светильником, который все еще висит там, почти нетронутым, в комнате, которую , как я предполагал, была единственной спальней его ребенка. Такую, которую он, возможно, видел каждый день, когда отправлялся на свою двухкилометровую прогулку к Чернобыльской электростанции", – поделился Юган Ренк, показав фото со своего путешествия.

Кроме этого, режиссер имел возможность познакомиться с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом. У мужчины Ренк поинтересовался, как изменился его мир в первые дни катастрофы, и был поражен всеми рассказами и пейзажами.

Вы можете читать книги об исторических событиях или смотреть фильмы, но аспект на самом деле не может быть заменен. Когда у вас есть возможность стать на реальной площадке, увидеть все своими глазами и почувствовать эмоции,

– добавил режиссер.

Известно, что приезд Югана Ренка состоялся в рамках Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Что известно о сериале "Чернобыль"

Компания HBO представила сериал "Чернобыль" в мае 2019 года. С тех пор телепроект просматривают миллионы киноманов во всем мире и узнают больше о катастрофе ХХ века. Сценарий создал Крейг Мезин, который использовал реальные воспоминания очевидцев.

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Юган Ренк решил показать, что происходило после взрыва на Чернобыльской АЭС. Главные герои – физик-ядерщик Ульяна Хомьюк и Валерий Легасов – берутся расследовать причины взрыва. И все события складываются в цепь, где раскрывается немало деталей, которые не разглашались обществу.

Сериал состоит всего из 5 серий. Несмотря на лаконичность, "Чернобыль" раскрывает трагедию семей и последствия катастрофы. Проект HBO завоевал множество международных премий, среди которых – Золотой глобус и BAFTA.

Смотрите трейлер к сериалу "Чернобыль": видео