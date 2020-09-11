Пандемія коронавірусу хоч і внесла значні корективи у життя людей, проте бажання мандрувати та пізнавати світ нікуди не зникло. Туристи й далі обирають варіанти для майбутніх подорожей. Компанія Official-esta.com зробила аналіз пошукових запитів в Google і оприлюднила рейтинг найпопулярніших країн серед мандрівників.

Туристи продовжують шукати місця для канікул чи відпусток. Багатьом набрид карантин і хочеться відпочити від буденності. На сайті видання Traveldailynews опублікували рейтинг країн, які найбільше приваблюють мандрівників з різних куточків планети.

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Директор з міжнародного розвитку на Official-esta.com Джейн Форестер зазначив, що деякі люди можуть боятися повернення до нормального життя та подорожей, які обожнювали до початку пандемії COVID-19. І це природно. Проте наразі дуже важливо відновити туристичну індустрію, щоб вона знову почала приносити прибуток та мінімізувати подальшу втрату робочих місць.

Насамперед, для цього необхідно знайти баланс між насолодою від подорожей та безпечним і відповідальним відпочинком. Адже лише так можна запобігти подальшому масовому поширенню коронавірусної інфекції.

Рейтинг найпопулярніших країн