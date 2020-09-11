Рейтинг самых популярных стран: какие направления привлекают туристов
Пандемия коронавируса хоть и внесла значительные коррективы в жизнь людей, однако желание путешествовать и познавать мир никуда не исчезло. Туристы и дальше выбирают варианты для будущих путешествий. Компания Official-esta.com сделала анализ поисковых запросов в Google и обнародовала рейтинг самых популярных стран среди путешественников.
Туристы продолжают искать места для каникул или отпусков. Многим надоел карантин и хочется отдохнуть от обыденности. На сайте издания Traveldailynews опубликовали рейтинг стран, которые больше всего привлекают путешественников из разных уголков планеты.
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Директор по международному развитию на Official-esta.com Джейн Форестер отметил, что некоторые люди могут бояться возвращения к нормальной жизни и путешествиям, которые обожали до начала пандемии COVID-19. И это естественно. Однако сейчас очень важно восстановить туристическую индустрию, чтобы она снова начала приносить прибыль и минимизировать дальнейшую потерю рабочих мест.
Прежде всего, для этого необходимо найти баланс между наслаждением от путешествий и безопасным и ответственным отдыхом. Ведь только так можно предотвратить дальнейшее массовое распространение коронавирусной инфекции.
Рейтинг самых популярных стран
- Италия: 1,93 млн запросов.
- Мальдивы: 1,79 млн запросов.
- Мексика: 1,72 млн запросов.
- Таиланд: 1,65 млн запросов.
- Испания: 1,52 млн запросов.
- Канада: 1,5 млн запросов.
- Греция: 1,46 млн запросов.
- Турция: 1,45 млн запросов.
- Япония: 1,25 млн запросов.
- Австралия: 1,17 млн запросов.