Пандемия коронавируса хоть и внесла значительные коррективы в жизнь людей, однако желание путешествовать и познавать мир никуда не исчезло. Туристы и дальше выбирают варианты для будущих путешествий. Компания Official-esta.com сделала анализ поисковых запросов в Google и обнародовала рейтинг самых популярных стран среди путешественников.

Туристы продолжают искать места для каникул или отпусков. Многим надоел карантин и хочется отдохнуть от обыденности. На сайте издания Traveldailynews опубликовали рейтинг стран, которые больше всего привлекают путешественников из разных уголков планеты.

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Директор по международному развитию на Official-esta.com Джейн Форестер отметил, что некоторые люди могут бояться возвращения к нормальной жизни и путешествиям, которые обожали до начала пандемии COVID-19. И это естественно. Однако сейчас очень важно восстановить туристическую индустрию, чтобы она снова начала приносить прибыль и минимизировать дальнейшую потерю рабочих мест.

Прежде всего, для этого необходимо найти баланс между наслаждением от путешествий и безопасным и ответственным отдыхом. Ведь только так можно предотвратить дальнейшее массовое распространение коронавирусной инфекции.

Рейтинг самых популярных стран