Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

27 листопада 2023, 17:27
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Цього року Українська православна церква та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер деякі релігійні свята отримали нові дати.

У грудні маємо одні з найважливіших церковних свят: святого Миколая, Святвечір, Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці та Щедрий вечір. Коли саме відзначатимуть ці та інші релігійні свята, розкаже 24 Канал.

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Церковні свята у грудні

  • 1 грудня – святого пророка Наума.
  • 2 грудня – святого пророка Аввакума.
  • 3 грудня – святого пророка Софонія.
  • 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.
  • 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого.
  • 6 грудня – святого Миколая.
  • 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського.
  • 8 грудня – преподобного Патапія.
  • 9 грудня – зачаття святої Анни.
  • 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.
  • 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
  • 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця.
  • 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.
  • 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.
  • 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.
  • 16 грудня – святого пророка Аггея.
  • 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія.
  • 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця.
  • 21 грудня – святої мучениці Юліянії.
  • 22 грудня – святої великомучениці Анастасії.
  • 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті.
  • 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.
  • 25 грудня – Різдво Христове.
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.
  • 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана.
  • 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії.
  • 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі.
  • 30 грудня – святої мучениці Анісії.
  • 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Автор: Марія Примич