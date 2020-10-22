Одна з найпопулярніших британок Анна Вінтур знову самотня. За неофіційними даними, редакторка журналу Vogue подала документи на розлучення з Шелбі Браяном.

Про це ввечері 21 жовтня повідомив таблоїд Page Six з посиланням на інсайдера з близького оточення пари. Наразі Анна Вінтур і Шелбі Браян утримуються від коментарів.

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За неофіційними даними, 16-річний шлюб дав тріщину, коли мільйонера звинуватили у несплаті податків на понад мільйон доларів. Відтоді подружжя не з'являлось разом на публіці та уникало будь-якого спілкування зі ЗМІ. Тепер же інсайдери заявляють, що Анна Вінтур та Шелбі Браян остаточно завершили стосунки та розірвали шлюб.



Анна Вінтур і Шелбі Браян / Фото Getty Images

Водночас у мережі припустили, що чоловік повернувся до колишньої дружини Кетрін Браян, яка стала вдовою у 2015 році. Однак цих даних не підтвердили друзі Шелбі Браяна, які наголосили: у цієї пари просто дружні стосунки, але не більше.

"Шелбі і Кетрін мають спільних дітей і є друзями. Це все!" – заявили інсайдери видання.

Що відомо про шлюб Анни Вінтур

Редакторка Vogue Анна Вінтур та мільйонер Шелбі Браян почали зустрічатись ще в 1999 році. Тоді обидвоє перебували у шлюбі, тому не виходили разом у світ. Розірвавши стосунки з попередніми партнерами, Анна і Шелбі почали готуватись до розкішного весілля. Таємна церемонія пройшла у 2004 році, а на свято пара запросила своїх друзів із шоу-бізнесу та родичів.

Ймовірно, розлучення з Шелбі Браяном не було довготривалим, адже пара не мала спільних дітей. Водночас Анна Вінтур має двох нащадків від першого чоловіка Девіда Шаффера – 35-річного Чарлі і 33-річну Кетрін.