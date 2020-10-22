Одна из самых популярных британок Анна Винтур снова одинока. По неофициальным данным, редактор журнала Vogue подала документы на развод с Шелби Брайаном.

Об этом вечером 21 октября сообщил таблоид Page Six со ссылкой на инсайдера из близкого окружения пары. Пока Анна Винтур и Шелби Брайан воздерживаются от комментариев.

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По неофициальным данным, 16-летний брак дал трещину, когда миллионера обвинили в неуплате налогов более чем на миллион долларов. С тех пор супруги не появлялись вместе на публике и избегали любого общения со СМИ. Теперь же инсайдеры заявляют, что Анна Винтур и Шелби Брайан завершили отношения и расторгли брак.



Анна Винтур и Шелби Брайан / Фото Getty Images

В то же время в сети предположили, что мужчина вернулся к бывшей жене Кэтрин Брайан, которая стала вдовой в 2015 году. Однако эти данные не подтвердили друзья Шелби Брайана, которые отметили: у этой пары просто дружеские отношения, но не более.

"Шелби и Кэтрин имеют общих детей и являются друзьями. Это все!" – заявили инсайдеры издания.

Что известно о браке Анны Винтур

Редактор Vogue Анна Винтур и миллионер Шелби Брайан начали встречаться еще в 1999 году. Тогда оба находились в браке, поэтому не выходили вместе в свет. Разорвав отношения с предыдущими партнерами, Анна и Шелби начали готовиться к роскошной свадьбе. Тайная церемония прошла в 2004 году, а на праздник пара пригласила своих друзей из шоу-бизнеса и родственников.

Вероятно, развод с Шелби Брайаном не был долговременным, так как пара не имела общих детей. В то же время Анна Винтур имеет двоих детей от первого мужа Дэвида Шаффера – 35-летнего Чарли и 33-летнюю Кэтрин.