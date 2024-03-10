Рамадан: звичаї й традиції у священний місяць посту для мусульман

Для мусульман Рамадан має велике значення як період, присвячений духовному розвитку, актам самовідданості та пошуку прощення. У цей місяць віряни дотримуються різних звичаїв і традицій.

Зокрема, суворого посту, який є обов'язковим майже для всіх послідовників ісламу. Так, більше про Рамадан та його значення для мусульман – далі в матеріалі.

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Коли розпочнеться Рамадан 2024

З огляду на те, що мусульмани дотримуються місячного календаря, то початку і закінчення Рамадану, дев'ятого місяця, щороку змінюються. Цього разу він розпочнеться на світанку 11 березня і закінчиться ввечері 9 квітня.

Як проходить Рамадан

В ісламському календарі визначення місяців залежить від видимих фаз Місяця. Ця система передбачає чергування 29 і 30 днів щомісяця, в результаті чого загалом рік триває 354 дні.

У місяць обов'язкового посту мусульмани утримуються від їжі, пиття, куріння та інших фізичних потіх у світлий час доби. Водночас вночі обмеження знімаються.

Піст починається приблизно за дві години до сходу сонця, завершується молитвою після заходу і відновлюється наступного ранку.



Людина молиться / Canva

Зазначимо, що сніданок перед світанком називається сухур, а вечеря – іфтар.

У Рамадан мусульмани починають свій день з промовляння ніяту – спеціальних слів, що означають намір постити. Крім того, вони виконують п'ять щоденних молитов, відомих як намаз, і присвячують час читанню Корану.

Також впродовж священного місяця людей, що дотримуються посту, закликають підтримувати внутрішню чистоту, уникаючи негативних думок, непристойної поведінки та спокус. Крім того, рекомендується допомагати нужденним, надаючи милостиню та їжу.

Хто має дотримуватись посту і кому це забороняється

Під час Рамадану піст стає обов'язковим для більшості вірян, за винятком хворих, людей похилого віку, мандрівників, військовополонених і тих, хто перебуває на війні.

Вагітні або жінки, що годують груддю, можуть порушувати піст, якщо це загрожує їхньому здоров'ю.

Жінкам під час менструації, породіллям і злочинцям, що відбувають покарання, піст не дозволяється. Діти, які не досягли статевої зрілості, також звільняються від посту. Водночас вони повинні компенсувати пропущені дні постом у пізніший час або допомогою тим, хто цього потребує.



Людина молиться / Canva

Як відбувається закінчення Рамадану

Священний місяць завершується святкуванням Ід аль-Фітр, який також називають святом розговіння. Для вірян це час вдячності, прощення та примирення. Під час Ід аль-Фітр вони збираються на святкові Ід молитви, які проходить у мечетях або великих залах. До того ж послідовники ісламу готують святкову їжу, щоб поділитися нею з близькими, і обмінюються подарунками для того, щоб висловити любов і вдячність.