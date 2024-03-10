Більше про свято розповість LifeStyle 24. Також дізнайтеся, що сьогодні не можна робити та які є народні прикмети.

Візьміть до уваги Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента

Святий Кодрат народився у часи, коли християн переслідували. Відомо, що він рано втратив матір та деякий час мешкав у пустелі. Хлопець любив вчитися та цікавився медициною. Крім того, Кодрат часто зустрічався з Крискентом, Павлом, Діонісієм, Кипріяном та Анектом.

Одного разу імператор Декій наказав своїм воїнам схопити друзів та замкнути у в'язниці. Вони зазнали жорстоких катувань, адже відмовлялися відрікатися від християнської віри. Спершу мучеників кинули до звірів, а потім прив'язали до колісниць та возили містом. Згодом святих стратили.

Що не можна робити

Не варто сьогодні купувати нові речі.

Краще запланувати хірургічні операції на інший день.

Дівчатам не можна носити мамині шапки або хустки, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям.

Заборонено змінювати постільну білизну, бо приходитимуть погані сни.

Народні прикмети

Пухнасті хмари – до теплої та дощової погоди.

Гроза – до щедрого врожаю.

Якщо прилетять журавлі, то чекайте на теплу весну.

Холодний вітер – до поганої погоди.

Що ще відзначають

10 березня відзначається День Державного Гімну України. Свято затвердив Кабінет Міністрів України 7 грудня 2021 року. Зараз пісню "Ще не вмерла України" впізнають у всьому світі. Музику до неї написав композитор Михайло Вербицький, а слова – поет Павло Чубинський.

Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день жінок-суддів. Ініціаторкою цього свята у 2009 році стала Міжнародна асоціації жінок-суддів. Однак офіційно його проголосила Генеральна Асамблея ООН лише 26 квітня 2021 року.