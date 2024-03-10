Больше о празднике расскажет LifeStyle 24. Также узнайте, что сегодня нельзя делать и какие есть народные приметы.
Примите во внимание Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года
День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента
Святой Кодрат родился во времена, когда христиан преследовали. Известно, что он рано потерял мать и некоторое время жил в пустыне. Парень любил учиться и интересовался медициной. Кроме того, Кодрат часто встречался с Крискентом, Павлом, Дионисием, Киприаном и Анектом.
Однажды император Декий приказал своим воинам схватить друзей и запереть в тюрьме. Они подверглись жестоким пыткам, ведь отказывались отрекаться от христианской веры. Сначала мучеников бросили к зверям, а затем привязали к колесницам и возили по городу. Впоследствии святых казнили.
Что нельзя делать
- Не стоит сегодня покупать новые вещи.
- Лучше запланировать хирургические операции на другой день.
- Девушкам нельзя носить мамины шапки или платки, иначе начнутся проблемы со здоровьем.
- Запрещено менять постельное белье, потому что будут приходить плохие сны.
Народные приметы
- Пушистые облака – к теплой и дождливой погоде.
- Гроза – к щедрому урожаю.
- Если прилетят журавли, то ждите теплую весну.
- Холодный ветер – к плохой погоде.
Что еще отмечают
10 марта отмечается День Государственного Гимна Украины. Праздник утвердил Кабинет Министров Украины 7 декабря 2021 года. Сейчас песню "Ще не вмерла України" узнают во всем мире. Музыку к ней написал композитор Михаил Вербицкий, а слова – поэт Павел Чубинский.
Кроме того, сегодня имеем Международный день женщин-судей. Инициатором этого праздника в 2009 году стала Международная ассоциации женщин-судей. Однако официально его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН только 26 апреля 2021 года.