Больше о празднике расскажет LifeStyle 24. Также узнайте, что сегодня нельзя делать и какие есть народные приметы.

Примите во внимание Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента

Святой Кодрат родился во времена, когда христиан преследовали. Известно, что он рано потерял мать и некоторое время жил в пустыне. Парень любил учиться и интересовался медициной. Кроме того, Кодрат часто встречался с Крискентом, Павлом, Дионисием, Киприаном и Анектом.

Однажды император Декий приказал своим воинам схватить друзей и запереть в тюрьме. Они подверглись жестоким пыткам, ведь отказывались отрекаться от христианской веры. Сначала мучеников бросили к зверям, а затем привязали к колесницам и возили по городу. Впоследствии святых казнили.

Что нельзя делать

  • Не стоит сегодня покупать новые вещи.
  • Лучше запланировать хирургические операции на другой день.
  • Девушкам нельзя носить мамины шапки или платки, иначе начнутся проблемы со здоровьем.
  • Запрещено менять постельное белье, потому что будут приходить плохие сны.

Народные приметы

  • Пушистые облака – к теплой и дождливой погоде.
  • Гроза – к щедрому урожаю.
  • Если прилетят журавли, то ждите теплую весну.
  • Холодный ветер – к плохой погоде.

Что еще отмечают

10 марта отмечается День Государственного Гимна Украины. Праздник утвердил Кабинет Министров Украины 7 декабря 2021 года. Сейчас песню "Ще не вмерла України" узнают во всем мире. Музыку к ней написал композитор Михаил Вербицкий, а слова – поэт Павел Чубинский.

Кроме того, сегодня имеем Международный день женщин-судей. Инициатором этого праздника в 2009 году стала Международная ассоциации женщин-судей. Однако официально его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН только 26 апреля 2021 года.