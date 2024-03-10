В частности, строгого поста, который является обязательным почти для всех последователей ислама. Так, больше о Рамадане и его значении для мусульман – далее в материале.

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Когда начнется Рамадан 2024

Учитывая то, что мусульмане придерживаются лунного календаря, то начала и окончания Рамадана, девятого месяца, каждый год меняются. На этот раз он начнется на рассвете 11 марта и закончится вечером 9 апреля.

Для справки! В исламском календаре определение месяцев зависит от видимых фаз Луны. Эта система предусматривает чередование 29 и 30 дней каждый месяц, в результате чего в целом год длится 354 дня.

Как проходит Рамадан

В месяц обязательного поста мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и других физических утех в светлое время суток. В то же время ночью ограничения снимаются.

Пост начинается примерно за два часа до восхода солнца, завершается молитвой после заката и возобновляется на следующее утро.



Человек молится / Canva

Отметим, что завтрак перед рассветом называется сухур, а ужин – ифтар.

В Рамадан мусульмане начинают свой день с произнесения никата – специальных слов, означающих намерение поститься. Кроме того, они выполняют пять ежедневных молитв, известных как намаз, и посвящают время чтению Корана.

Также в течение священного месяца людей, соблюдающих пост, призывают поддерживать внутреннюю чистоту, избегая негативных мыслей, непристойного поведения и соблазнов. Кроме того, рекомендуется помогать нуждающимся, предоставляя милостыню и еду.

Кто должен соблюдать пост и кому это запрещается

Во время Рамадана пост становится обязательным для большинства верующих, за исключением больных, стариков, путешественников, военнопленных и тех, кто находится на войне.

Беременные или женщины, кормящие грудью, могут нарушать пост, если это угрожает их здоровью.

Женщинам во время менструации, роженицам и преступникам, отбывающим наказание, пост не разрешается. Дети, не достигшие половой зрелости, также освобождаются от поста. В то же время они должны компенсировать пропущенные дни постом в более позднее время или помощью тем, кто в этом нуждается.



Человек молится / Canva

Как происходит окончание Рамадана

Священный месяц завершается празднованием Ид аль-Фитр, который также называют праздником разговения. Для верующих это время благодарности, прощения и примирения. Во время Ид аль-Фитр они собираются на праздничные Ид молитвы, которые проходит в мечетях или больших залах. К тому же последователи ислама готовят праздничную еду, чтобы поделиться ею с близкими, и обмениваются подарками для того, чтобы выразить любовь и благодарность.