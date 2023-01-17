Як відіпрати плями від фарби для волосся: кілька порад
Під час фарбування волосся вдома може статися неприємний інцидент – фарба може потрапити на ваш одяг та забруднити його. Та не варто переживати – вона там залишиться ненадовго – читайте у статті, як легко відмити фарбу для волосся з тканин.
Хоч фарба для волосся дуже стійка, та вивести її проблематично, 24 Канал підібрав кілька методів, за допомогою яких можна прибрати її з одягу.
Читайте також Макіяж без макіяжу: як досягти трендового образу "Сlean girl"
Щоб фарба не попала на ваші улюблені та нові речі, найкраще фарбувати волосся у старому та домашньому одязі.
Та якщо пігмент все ж попав на тканину, яку необхідно очистити, підготуйте кілька продуктів, які можуть впоратися із забрудненням.
Засіб для виведення плям
Найкраще з фаброю на тканині може впоратися спеціалізований плямовивідник для одягу. Якщо фарба потрапила на білий одяг, треба взяти відбілюючий плямовивідник, як-от Vanish чи "Білизна".
- Виверніть заплямовану річ та промийте пляму теплою водою. Після цього нанесіть на забруднення трохи засобу для виведення плям;
- Залиште плямовивідник на забрудненні на деякий час;
- Старою зубною щіткою натріть пляму;
- Після цього прополощіть річ у воді та виперіть у пралці. Щоб ефект був кращий, додайте у барабан трохи плямовивідника.
Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Unsplash
Перекис водню
Щоб впоратися з плямами на білих речах, підійде звичайний перекис, який працює як універсальний відбілювач.
- Промочіть ватний тампон у перекис та обробіть забруднення фарбою;
- Залиште на 20 – 30 хвилин, щоб перекис подіяв;
- Після цього прополощіть одяг та виперіть у машинці чи вручну.
Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото iliveok
Ацетон
За допомогою ацетону можна забрати пляму від фарби. Проте перед тим, як виводити пляму, треба переконатися, що тканина витримає цей засіб, не розтягнеться чи порветься.
- Вмочіть у ацетон ватний диск та нанесіть на пляму;
- Залиште на 20 – 30 хвилин та згодом промийте у теплій воді з милом.
Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Pinterest