Як відіпрати плями від фарби для волосся: кілька порад

17 січня 2023, 16:02
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Під час фарбування волосся вдома може статися неприємний інцидент – фарба може потрапити на ваш одяг та забруднити його. Та не варто переживати – вона там залишиться ненадовго – читайте у статті, як легко відмити фарбу для волосся з тканин.

Хоч фарба для волосся дуже стійка, та вивести її проблематично, 24 Канал підібрав кілька методів, за допомогою яких можна прибрати її з одягу. 

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Щоб фарба не попала на ваші улюблені та нові речі, найкраще фарбувати волосся у старому та домашньому одязі. 

Та якщо пігмент все ж попав на тканину, яку необхідно очистити, підготуйте кілька продуктів, які можуть впоратися із забрудненням. 

Засіб для виведення плям

Найкраще з фаброю на тканині може впоратися спеціалізований плямовивідник для одягу. Якщо фарба потрапила на білий одяг, треба взяти відбілюючий плямовивідник, як-от Vanish чи "Білизна". 

  • Виверніть заплямовану річ та промийте пляму теплою водою. Після цього нанесіть на забруднення трохи засобу для виведення плям;
  • Залиште плямовивідник на забрудненні на деякий час;
  • Старою зубною щіткою натріть пляму;
  • Після цього прополощіть річ у воді та виперіть у пралці. Щоб ефект був кращий, додайте у барабан трохи плямовивідника. 

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Unsplash

Перекис водню

Щоб впоратися з плямами на білих речах, підійде звичайний перекис, який працює як універсальний відбілювач. 

  • Промочіть ватний тампон у перекис та обробіть забруднення фарбою;
  • Залиште на 20 – 30 хвилин, щоб перекис подіяв;
  • Після цього прополощіть одяг та виперіть у машинці чи вручну.

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото iliveok

Ацетон 

За допомогою ацетону можна забрати пляму від фарби. Проте перед тим, як виводити пляму, треба переконатися, що тканина витримає цей засіб, не розтягнеться чи порветься. 

  • Вмочіть у ацетон ватний диск та нанесіть на пляму;
  • Залиште на 20 – 30 хвилин та згодом промийте у теплій воді з милом. 

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Pinterest

Автор: Ярослава Прадід