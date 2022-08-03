Хоч фарба для волосся дуже стійка, та вивести її проблематично, 24 канал підібрав кілька методів, за допомогою яких можна прибрати її з одягу.

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Щоб фарба не попала на ваші улюблені та нові речі, найкраще фарбувати волосся у старому та домашньому одязі.

Та якщо пігмент все ж попав на тканину, яку необхідно очистити, підготуйте кілька продуктів, які можуть впоратися із забрудненням.

Засіб для виведення плям

Найкраще з фаброю на тканині може впоратися спеціалізований плямовивідник для одягу. Якщо фарба потрапила на білий одяг, треба взяти відбілюючий плямовивідник, як-от Vanish чи "Білизна".

Виверніть заплямовану річ та промийте пляму теплою водою. Після цього нанесіть на забруднення трохи засобу для виведення плям;

Залиште плямовивідник на забрудненні на деякий час;

Старою зубною щіткою натріть пляму;

Після цього прополощіть річ у воді та виперіть у пралці. Щоб ефект був кращий, додайте у барабан трохи плямовивідника.

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Unsplash

Перекис водню

Щоб впоратися з плямами на білих речах, підійде звичайний перекис, який працює як універсальний відбілювач.

Промочіть ватний тампон у перекис та обробіть забруднення фарбою;

Залиште на 20 – 30 хвилин, щоб перекис подіяв;

Після цього прополощіть одяг та виперіть у машинці чи вручну.

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото iliveok

Ацетон

За допомогою ацетону можна забрати пляму від фарби. Проте перед тим, як виводити пляму, треба переконатися, що тканина витримає цей засіб, не розтягнеться чи порветься.

Вмочіть у ацетон ватний диск та нанесіть на пляму;

Залиште на 20 – 30 хвилин та згодом промийте у теплій воді з милом.

Як відчистити плями від фарби для волосся / Фото Pinterest