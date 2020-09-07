Відома українська психологиня Наталія Холоденко довгий час не ділилась з підписниками фото своєї доньки Вів'єн. Дівчинці кілька днів тому виповнилося півтора року, тож Наталя опублікувала їхнє спільне фото.

37-річна психологиня Наталія Холоденко виховує сина Ларіона та півторарічну доньку Вів'єн. Ведуча опублікувала зворушливі фото з донечкою на своїй сторінці в інстаграмі.

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Мати з донькою позували в домашній атмосфері, сидячи на ліжку. Вони радісно посміхалися, чим зробили фото надзвичайно позитивним. Наталія була вдягнена в білу кофтинку та бузкові штати. А волосся вклала в звичні для себе пишні локони. Вів'єн ж позувала в блакитно-білій сукні з ромашками.

Сьогодні моїй мишці виповнилося півтора роки! Я впевнена, що кожна дівчинка мріє про принцесу, і я так рада, що ця мрія здійснилась в моєму житті. Вівочка – це маленька я: таке враження, ніби спостерігаю за своїм дитинством збоку,

– підписала світлину Холоденко.

Наталія також додала, що впевнена в тому, що вона була дуже красивою в дитинстві. Психологиня зізналась, що Вів'єн – це її любов, радість, трансформація і вчитель жіночності.

Коментатори поділились враженнями від фото, зокрема Оля Полякова та Ольга Сумська: "Яка гарна дівчинка", "Наталенько, ви прекрасні, стільки світла й енергії, яку ви випромінюєте! Вівочка – твоя маленька копія. Вітаємо", "Таке миле фото", "Так зворушливо, будьте здорові й щасливі", – пишуть підписники.