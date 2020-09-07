Известная украинская психолог Наталья Холоденко долгое время не делилась с подписчиками фото своей дочери Вивьен. Девочке несколько дней назад исполнилось полтора года, поэтому Наталья опубликовала их совместное фото.

37-летняя психолог Наталья Холоденко воспитывает сына Лариона и полуторагодовалую дочь Вивьен. Ведущая опубликовала трогательные фото с дочкой на своей странице в инстаграме.

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Мать с дочкой позировали в домашней атмосфере, сидя на кровати. Они радостно улыбались, делая фото чрезвычайно позитивным. Наталья была одета в белую кофточку и сиреневые штаты. А волосы уложила в привычные для себя пышные локоны. Вивьен же позировала в голубовато-белом платье с ромашками.

Сегодня моей мышке исполнилось полтора года! Я уверена, что каждая девочка мечтает о принцессе, и я так рада, что эта мечта осуществилась в моей жизни. Вивочка – это маленькая я: такое впечатление, будто наблюдаю за своим детством со стороны,

– подписала фотографию Холоденко.

Наталья также добавила, что уверена в том, что она была очень красивой в детстве. Психолог призналась, что Вивьен – это ее любовь, радость, трансформация и учитель женственности.

Комментаторы поделились впечатлениями от фото, в частности Оля Полякова и Ольга Сумская: "Какая красивая Девочка", "Наташенька, вы прекрасны, столько света и энергии, которую вы излучаете! Вивочка – твоя маленькая копия. Поздравляем", "Такое милое фото", "Так трогательно, будьте здоровы и счастливы", – пишут подписчики.