35-летний американский актер Келлан Латс с женой Бриттани ждут появления первенца. Супруги готовятся стать родителями после выкидыша, который возлюбленная звезды "Сумерек" пережила в начале года.

О будущем пополнении в семье объявила жена Келлана Латса Бриттани на личной странице в инстаграме. Вместе со звездным мужем она записала видео, в котором призналась, что беременна во второй раз.

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"Это не учебная тревога и не возвращение в прошлое. Все по-настоящему, мы снова ждем ребенка! Сообщаем эту новость всем тем, кто не знал. Спасибо за то, что поддерживали и молились за нас. Мы на седьмом небе от счастья", – поделились будущие родители с поклонниками.

Однако видео пара посвятила не только радостной новости. Келлан Латс и его возлюбленная Бриттани перед камерой появились с христианской книгой Чарльза Стэнли "Каждый День В Его Присутствии" – Everyday In His Presence. Жена актера объяснила, что именно вера в Бога и молитвы помогли им пережить трагическую потерю ребенка.

Что известно о потере ребенка Келлана Латса?

В конце ноября 2019 года в День благодарения актер, который сыграл вампира Эмметта Каллена в "Сумерках", опубликовал милое фото с женой с детской джинсовой курткой в руках и объявил, что готовится впервые стать отцом. Супруги ждали дочь. Однако уже в начале февраля в этом году влюбленные объявили о выкидыше.

На шестом месяце беременности жена Келлана Латса Бриттани потеряла ребенка. Медикам едва удалось сохранить жизнь женщины, а она публично поблагодарила врачей и доноров крови. Причину выкидыша супруги рассекречивать не стали, однако уже через семь месяцев снова готовятся к родительству.