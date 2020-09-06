35-річний американський актор Келлан Латс з дружиною Бріттані чекають на появу первістка. Подружжя готується стати батьками після викидня, який кохана зірки "Сутінок" пережила на початку року.

Про майбутнє поповнення у родині оголосила дружина Келлана Латса Бріттані на особистій сторінці в інстаграмі. Разом з зірковим чоловіком вона записала відео, у якому зізналась, що вагітна вдруге.

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"Це не навчальна тривога і не повернення в минуле. Все по-справжньому, ми знову чекаємо дитину! Повідомляємо цю новину всім тим, хто не знав. Спасибі за те, що підтримували і молилися за нас. Ми на сьомому небі від щастя", – поділились майбутні батьки з шанувальниками.

Проте відео пара присвятила не лише радісній новині. Келлан Латс та його кохана Бріттані перед камерою з'явились з християнською книгою Чарльза Стенлі "Щодня у його присутності" – Everyday In His Presence. Дружина актора пояснила, що саме віра в Бога і молитви допомогли їм пережити трагічну втрату дитини.

Що відомо про втрату дитини Келлана Латса?

Наприкінці листопада 2019 року в День подяки актор, який зіграв вампіра Емметта Каллена в "Сутінках", опублікував миле фото з дружиною з дитячою джинсовою курткою в руках і оголосив, що готується вперше стати батьком. Подружжя чекало на доньку. Однак вже на початку лютого цьогоріч закохані оголосили про викидень.

На шостому місяці вагітності дружина Келлана Латса Бріттані втратила дитину. Медикам ледь вдалося зберегти життя жінки, а вона публічно подякувала лікарям та донорам крові. Причину викидня подружжя розсекречувати не стало, однак вже за сім місяців знову готується до батьківства.