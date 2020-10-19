24-річна модель Белла Хадід з ніг до голови одягнулась в Givenchy. Проте вбрання від преміального бренду вона показала не на подіумі, а вдома, влаштувавши гарячу зйомку на сходах будинку. Образ був зухвалим, адже під прозорий топ вона не одягла бюстгальтер.

Новий креативний директор бренду Givenchy Метью Вільямс обрав дуже вдалий метод популяризації колекції, одягнувши зірок зі світовим ім'ям у власні речі. Белла Хадід серед знаменитостей виділилась чи не найбільше. В інстаграм-профілі вона поширила фото в одязі від французького будинку мод, засвітивши оголені груди.

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Модель позувала у чорному костюмі, який складався зі штанів прямого крою, довгої атласної накидки з розрізами та топу в сіточку. Під вбрання Белла Хадід не підбирала бюстгальтер, сміливо позуючи в прозорому топі на камеру. Накидка не прикривала її принади, тому оголені груди в мережі побачила 34-мільйонна аудиторія.

Зірка довершила образ великою шкіряною сумкою, босоніжками на оригінальних підборах і сережками-кільцями. Вона зібрала волосся у ретро-зачіску, а макіяж зробила з помадою персикового кольору.



Белла Хадід у прозорому топі в сітку / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадід у прозорому топі в сітку / Фото Instagram / @bellahadid