24-летняя модель Белла Хадид с ног до головы оделась в Givenchy. Однако наряд от премиального бренда она показала не на подиуме, а дома, устроив горячую съемку на лестнице дома. Образ был дерзким, ведь под прозрачный топ она не надела бюстгальтер.

Новый креативный директор бренда Givenchy Мэтью Уильямс выбрал очень удачный метод популяризации коллекции, одев звезд с мировым именем в собственные вещи. Белла Хадид среди знаменитостей выделилась едва ли не больше всего. В инстаграм-профиле она распространила фото в одежде от французского дома мод, засветив обнаженную грудь.

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Модель позировала в черном костюме, который состоял из брюк прямого кроя, длинной атласной накидки с разрезами и топа в сеточку. Под наряд Белла Хадид не подбирала бюстгальтер, смело позируя в прозрачном топе на камеру. Накидка не прикрывала ее прелести, поэтому обнаженную грудь в сети увидела 34-миллионная аудитория.

Звезда довершила образ большой кожаной сумкой, босоножками на оригинальных каблуках и серьгами-кольцами. Она собрала волосы в ретро-прическу, а макияж сделала с помадой персикового цвета.



Белла Хадид в прозрачном топе в сетку / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадид в прозрачном топе в сетку / Фото Instagram / @bellahadid



Белла Хадид в прозрачном топе в сетку / Фото Instagram / @bellahadid