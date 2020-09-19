Популярна британська співачка Ріта Ора має 16 мільйонів шанувальників тільки в інстаграмі. Знаменитість постала перед ними в спокусливому образі та розбурхала мережу.

Ріта Ора, популярна британська співачка, вирішила вразити мережу відвертим образом. Знаменитість опублікувала серію спокусливих фото на своїй сторінці в інстаграмі та розбурхала уяву шанувальників.

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Співачка зробила знімки перед дзеркалом. Вона позувала у напівпрозорому топі з тонкими бретелями та глибоким декольте. Під вбранням зовсім не було білизни, тому Ріта Ора засвітила пишні груди й тим самим завела мережу.

Зірка доповнила пікантний образ яскравим сценічним макіяжем. Вона намалювала масивні та довгі потрійні стрілки й зробила контуринг обличчя. На губах співачки красувалась бузкова помада. Волосся Ріта Ора зібрала у пучок, випустивши декілька висвітлених пасм, що додавало перчинки образу.

Під еротичними фото зірка написала, що вона на зйомках. Тому скоро можна очікувати нові пісні й кліпи від знаменитості.



Ріта Ора в спокусливому вбранні / Instagram / @ritaora



Ріта Ора в спокусливому вбранні / Instagram / @ritaora