Українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розбурхала мережу еротичним знімком. Вона опублікувала спекотний кадр з фотосесії для нового альбому.

Артистка поширила сексуальну світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Вона постала перед камерою у звабливому образі та розбурхала уяву шанувальників.

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Сьогодні, 18 вересня, NK презентувала перший іспаномовний альбом ECLÉCTICA. Вона оприлюднила запальні треки, у яких поєднуються мотиви латиноамериканської музики та українського національного колориту. Спеціально до прем'єри зірка позувала у спокусливій фотосесії, де постала перед камерою у відвертому аутфіті.

Сексуальний look Насті Каменських

Зйомка відбулася в атмосферній локації. Настя зображена на фото у надзвичайно еротичній позі. Вона одягнена у прозорий бюстгальтер чорного кольору, крізь який видно інтимні зони грудей. Також на виконавиці бачимо світло-коричневу накидку, яка гарно оголила її плече.

Шию Каменських прикрасила оригінальною підвіскою. Волосся вона зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька кучерів, які звабливо спадють на обличчя. Макіяж знаменитості виконаний у коричневих відтінках: на повіки нанесені блискучі тіні, а на губи – нюдова помада.

Моя творчість, як і я сама, – пристрасна, пекуча, емоційна та чуттєва!

– написала в дописі NK.



Настя Каменських у прозорій білизні / Instagram / @kamenskux