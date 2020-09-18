Украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, взбудоражила Сеть эротическим снимком. Она опубликовала жаркий кадр из фотосессии для нового альбома.

Артистка распространила сексуальную фотографию на личной странице в инстаграме. Она предстала перед камерой в обольстительном образе и взбудоражила воображение поклонников.

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Сегодня, 18 сентября, NK презентовала первый испаноязычный альбом ECLÉCTICA. Она обнародовала зажигательные треки, в которых сочетаются мотивы латиноамериканской музыки и украинского национального колорита. Специально к премьере звезда позировала в соблазнительной фотосессии, где предстала перед камерой в откровенном аутфите.

Сексуальный look Насти Каменских

Съемка состоялась в атмосферной локации. Настя изображена на фото в чрезвычайно эротичной позе. Она одета в прозрачный бюстгальтер черного цвета, сквозь который видны интимные зоны груди. Также на исполнительнице видим светло-коричневую накидку, которая красиво обнажила ее плечо.

Шею Каменских украсила оригинальной подвеской. Волосы она собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько кудрей, которые обольстительно спадают на лицо. Макияж знаменитости выполнен в коричневых оттенках: на веки нанесены блестящие тени, а на губы – нюдовая помада.

Мое творчество, как и я сама, – страстное, жгучее, эмоциональное и чувственное!

- написала в заметке NK.



Настя Каменских в прозрачном белье / Instagram / @kamenskux