У популярной британской певицы Риты Оры 16 миллионов поклонников только в инстаграме. Знаменитость предстала перед ними в соблазнительном образе и взбудоражила сеть.

Рита Ора, популярная британская певица, решила поразить сеть откровенным образом. Знаменитость опубликовала серию соблазнительных фото на своей странице в инстаграме и взбудоражила воображение поклонников.

Смотрите также В прозрачном белье: Настя Каменских засветила обнаженную грудь в соблазнительных нарядах – фото 18+

Певица сделала снимки перед зеркалом. Она позировала в полупрозрачном топе с тонкими бретелями и глубоким декольте. Под одеждой совсем не было белья, поэтому Рита Ора засветила пышную грудь и тем самым взбудоражила сеть.

Звезда дополнила пикантный образ ярким сценическим макияжем. Она нарисовала массивные и длинные тройные стрелки и сделала контуринг лица. На губах певицы красовалась сиреневая помада. Волосы Рита Ора собрала в пучок, выпустив несколько высветленных прядей, что добавляло перчинки образу.

Под эротическими фото звезда написала, что она на съемках. Поэтому скоро можно ожидать новые песни и клипы от знаменитости.



Рита Ора в соблазнительном наряде / Instagram / @ritaora



Рита Ора в соблазнительном наряде / Instagram / @ritaora