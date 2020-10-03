Відомий голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, що відбуває покарання терміном на 23 роки ув'язнення, отримав нові обвинувачення. Йде мова про ще шість випадків сексуального насильства, скоєних з двома жінками.

Скандально відомого голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна звинуватили двоє жінок у ще шістьох випадках сексуального насильства. Про це 2 жовтня повідомило BBC.

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Про нові звинувачення стало відомо із заяви прокурора американського округу Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, Джекі Лейсі. Йдеться про насильство, скоєне більш як десять років тому.

Повідомляється про те, що Гарві Вайнштейн зґвалтував жінку в готелі в Беверлі-Хіллз в період з 2004 по 2005 рік і двічі зґвалтував іншу жінку в листопаді 2009 року і листопаді наступного року. Загалом це шість епізодів насильства.

"Готовність цих останніх жертв дати свідчення проти впливової людини дає нам додаткові докази, необхідні для створення переконливої кримінальної справи",

– сказала Лейсі.

Прокуратура Лос-Анджелеса вже почала справу судового переслідування, однак відклала її через пандемію коронавірусу. Слухання про видачу Вайнштейна владі відбудеться в грудні цього року. Представники продюсера поки що не коментували звинувачення.

Що відомо про Гарві Вайнштейна

Гарві Вайнштейн – голлівудський продюсер та очільник студії Miramix. 2017 року йому вперше висунули обвинувачення. Завдяки журналістському розслідуванню різні жінки зізнавалися про сексуальне насильство, яке потерпіли через Гарві Вайнштейна.

І завдяки цьому розпочалися справи судового переслідування продюсера. Судові засідання стосовно його справ, яких є близько 21, тривали до 2020 року. У березні його засудили до 23 років ув'язнення за ті обвинувачення, які вдалося довести. Він перебуває у виправній колонії, що розташована на острові Райкерс.