Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание сроком в 23 года заключения, получил новые обвинения. Речь идет о еще шести случаях сексуального насилия, совершенных с двумя женщинами.

Скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили две женщины в еще шести случаях сексуального насилия. Об этом 2 октября сообщил BBC.

К слову Кортни Кардашян и ее мать обвинили в сексуальных домогательствах и расизме: детали

О новых обвинениях стало известно из заявления прокурора американского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, Джеки Лейси. Речь идет о насилии, совершенном более десяти лет назад.

Сообщается о том, что Харви Вайнштейн изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2005 год и дважды изнасиловал другую женщину в ноябре 2009 года и ноябре следующего года. В целом это шесть эпизодов насилия.

Готовность этих последних жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела,

– сказала Лейси.

Прокуратура Лос-Анджелеса уже начала дело судебного преследования, однако отложила его из-за пандемии коронавируса. Слушание о выдаче Вайнштейна властям состоится в декабре этого года. Представители продюсера пока не комментировали обвинения.

Что известно о Харви Вайнштейне

Харви Вайнштейн – голливудский продюсер и глава студии Miramix. В 2017 году ему впервые предъявили обвинение. Благодаря журналистскому расследованию разные женщины признавались о сексуальном насилии, которому подверглись из-за Харви Вайнштейна.

И благодаря этому начались дела судебного преследования продюсера. Судебные заседания относительно его дел, которых около 21 продолжались до 2020 года. В марте его приговорили к 23 годам заключения за те обвинения, которые удалось доказать. Он находится в исправительной колонии, расположенной на острове Райкерс.