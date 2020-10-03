Против Харви Вайнштейна выдвинули еще шесть обвинений о сексуальном насилии
Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание сроком в 23 года заключения, получил новые обвинения. Речь идет о еще шести случаях сексуального насилия, совершенных с двумя женщинами.
Скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили две женщины в еще шести случаях сексуального насилия. Об этом 2 октября сообщил BBC.
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О новых обвинениях стало известно из заявления прокурора американского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, Джеки Лейси. Речь идет о насилии, совершенном более десяти лет назад.
Сообщается о том, что Харви Вайнштейн изнасиловал женщину в отеле в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2005 год и дважды изнасиловал другую женщину в ноябре 2009 года и ноябре следующего года. В целом это шесть эпизодов насилия.
Готовность этих последних жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела,
– сказала Лейси.
Прокуратура Лос-Анджелеса уже начала дело судебного преследования, однако отложила его из-за пандемии коронавируса. Слушание о выдаче Вайнштейна властям состоится в декабре этого года. Представители продюсера пока не комментировали обвинения.
Что известно о Харви Вайнштейне
Харви Вайнштейн – голливудский продюсер и глава студии Miramix. В 2017 году ему впервые предъявили обвинение. Благодаря журналистскому расследованию разные женщины признавались о сексуальном насилии, которому подверглись из-за Харви Вайнштейна.
И благодаря этому начались дела судебного преследования продюсера. Судебные заседания относительно его дел, которых около 21 продолжались до 2020 года. В марте его приговорили к 23 годам заключения за те обвинения, которые удалось доказать. Он находится в исправительной колонии, расположенной на острове Райкерс.