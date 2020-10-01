Звезд американского реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни и ее мать Крис Дженнер обвинили в сексуальных домогательствах и расизме. На них подал в суд бывший охранник семьи.

На участниц американского реалити-шоу Кортни Кардашян и Крис Дженнер подал в суд бывший охранник Марк Маквильямс. Документы по иску обнародовало издание The Daily Mail.

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Марк Маквильямс работал на семью Кардашян-Дженнеров в 2017 году охранником. Он заявил, что подвергся сексуальному насилию и расовой дискриминации во время своей работы.

Согласно судебным документам, Крис обвиняется в "нежелательных сексуальных и иных домогательствах". Ее старшая дочь Кортни является ответчиком по делу о домогательствах, расовой и гендерной дискриминации, но ни в чем не обвиняется.

По словам бывшего охранника, Крис Дженнер часто заставляла вступать с ней в тесный физический контакт. Ее поведение предполагало "неподходящий сексуальный характер без согласия истца". Издание отмечает, что Крис могла без предупреждения массировать его плечи, руки, спину, другие участки тела.

"Она ставила свою руку на его бедра и пах, терлась тазом о его спину или о зад без согласия или одобрения",

– пишет в документах.

Также Марк Маквильямс отмечает, что неоднократно терпел унижения и повсеместное издевательство и притеснения, которые касались расовой и гендерной дискриминации. Отметим, что во время работы охранник не жаловался на семью Кардашян-Дженнеров.

Адвокат женщин уже ответил на иск бывшего охранника. Он заявил, что иск мужчины является абсолютно бессмысленным. Крис и Кортни отмечают, что после выигрыша этого дела, они обязательно подадут в суд на самого Марка Маквильямса.

"Крис Дженнер и Кортни Кардашьян яростно отрицают совершенно ложные утверждения, сделанные бывшим телохранителем Марком Маквильямсом. Его абсурдные утверждения явно сфабрикованы и это легко подтверждается фактами. Крис никогда не вела себя с ним неподобающим образом", – ответил адвокат.