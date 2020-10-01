Зірок американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні та її матір Кріс Дженнер звинуватили у сексуальних домаганнях та расизмі. На них подав у суд колишній охоронець родини.

На учасниць американського реаліті-шоу Кортні Кардашян та Кріс Дженнер подав до суду колишній охоронець Марк МакВільямс. Документи з позову оприлюднило видання The Daily Mail.

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Марк МакВільямс працював на родину Кардашян-Дженнерів у 2017 році охоронцем. Він заявив, що зазнав сексуального насильства та расової дискримінації під час своєї роботи.

Згідно з судовими документами, Кріс звинувачується у "небажаних сексуальних та інших домаганнях". Її старша донька Кортні є відповідачем у справі про домагання, расову та гендерну дискримінацію, але ні в чому не звинувачується.

За словами колишнього охоронця, Кріс Дженнер часто змушувала вступати з нею у тісний фізичний контакт. Її поведінка передбачала "невідповідний сексуальний характер без згоди позивача". Видання зазначає, що Кріс могла без попередження масувати його плечі, руки, спину, інші ділянки тіла.

"Вона ставила свою руку на його стегні і паху, терлася тазом об його спину або об зад без згоди або схвалення", – пише в документах.

Також Марк МакВільямс зазначає, що неодноразово терпів приниження та повсюдне знущання й утиски, що стосувалися расової та гендерної дискримінації. Зазначимо, що під час роботи охоронець не скаржився на родину Кардашян-Дженнерів.

Адвокат жінок вже відповів на позов колишнього охоронця. Він заявив, що позов чоловіка є абсолютно безглуздим. Кріс та Кортні зазначають, що після виграшу цієї справи, вони обов'язково подадуть в суд на самого Марка МакВільямса.

"Кріс Дженнер і Кортні Кардашьян люто заперечують абсолютно помилкові твердження, зроблені колишнім охоронцем Марком МакУльямсом. Його абсурдні твердження явно сфабриковані і це легко підтверджується фактами. Кріс ніколи не вела себе з ним неналежним чином", – відповів адвокат.