Російський актор і режисер вірменського походження Армен Джигарханян помер 14 листопада через поважний вік та хвороби. У вівторок, 17 листопада, з відомим діячем прощаються в Москві.

Зараз у Москві триває прощання з Арменом Джигарханяном, який помер у віці 85 років. Зірку поховають на Ваганьковському цвинтарі поряд з донькою Оленою. Про це пише "РБК".

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Навіть попри пандемію коронавірусу та карантинні обмеження прощання з Арменом Джигарханяном є відкритим як для шанувальників, так і для журналістів та відбувається у Московському драматичному театрі з 12:00. Однак як прихильники, так і друзі та рідні дотримують соціального дистанціювання та в залі перебувають в захисних масках.

Прихильники актора вкрили сцену квітами та не приховують сліз від втрати. Свої співчуття публічно висловили колеги та друзі Армена Джигарханяна – відомі актори Володимир Машков, колеги з театру Олега Табакова та безліч інших.

"Армен Борисович по-справжньому народний артист. Він внесений до книги рекордів Гіннеса. Він працював з великими режисерами. Поділяємо вашу скорботу", – висловився колектив театру Олега Табакова.

Фото та відео з церемонії прощання з Арменом Джигарханяном



Прощання з Арменом Джигарханяном у Москві / Фото МК



Прощання з Арменом Джигарханяном у Москві / Фото МК



Прощання з Арменом Джигарханяном у Москві / Фото "Москва"



Прощання з Арменом Джигарханяном у Москві / Фото "Москва"

Прощання з Арменом Джигарханяном: дивіться трансляцію онлайн