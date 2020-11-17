Российский актер и режиссер армянского происхождения Армен Джигарханян умер14 ноября из-за почтенного возраста и болезней. Во вторник, 17 ноября, с известным деятелем прощаются в Москве.

Сейчас в Москве продолжается прощание с Арменом Джигарханяном, который умер в возрасте 85 лет. Звезду похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерьюЕленой. Об этом пишет "РБК".

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Даже несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения прощание с Арменом Джигарханяном является открытым как для поклонников, так и для журналистов и происходит в Московском драматическом театре с 12:00. Однако как поклонники, так и друзья и родные соблюдают социальное дистанцирование и в зале находятся в защитных масках.

Поклонники актера покрыли сцену цветами и не скрывают слез от потери. Свои соболезнования публично выразили коллеги и друзья Армена Джигарханяна – известные актеры Владимир Машков, коллеги из театра Олега Табакова и множество других.

"Армен Борисович по-настоящему народный артист. Он внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он работал с великими режиссерами. Разделяем вашу скорбь", – высказался коллектив театра Олега Табакова.

Фото и видео с церемонии прощания с Арменом Джигарханяном

Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве / Фото МК



Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве / Фото МК



Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве / Фото "Москва"



Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве / Фото "Москва"

Прощание с Арменом Джигарханяном: смотрите трансляцию онлайн