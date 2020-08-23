15 серпня співачка Alyosha стала мамою донечки Марії. Вперше після пологів зірка наважилась показати прогулянку з новонародженою крихіткою. Бездоганний вигляд артистки підкорив шанувальників.

Майже тиждень тому Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) повернулась додому з пологового будинку після народження третьої дитини – доньки Марії. В інстаграмі вона вперше опублікувала фото з прогулянки з дівчинкою, яку зіркова родина поки приховує від камер.

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Для виходу співачка обрала парк. З рожевою коляскою вона прогулювалась алеями й насолоджувалась свіжим повітрям. Alyosha не стала деталізувати, чи вперше вони з донькою Марією вийшли на прогулянку, та, схоже, як багатодітній матусі це не склало для неї жодних проблем.

Свій образ для виходу артистка не показала, проте зробила селфі на тлі парку, у якому вже відчувається подих осені. Вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі. Волосся зібрала у хвіст.

Шанувальники не оминули увагою її свіжий вигляд і сяючу зовнішність, засипавши компліментами в коментарях: "Ви така гарненька. Вам дуже личить материнство", "Вагітність омолоджує! Ви дуже гарна й ніжна", "Дуже гарна молода матуся".