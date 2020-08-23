15 августа певица Alyosha стала мамой дочери Марии. Впервые после родов звезда решилась показать прогулку с новорожденной малышкой. Безупречный вид артистки покорил поклонников.

Почти неделю назад Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) вернулась домой из роддома после рождения третьего ребенка – дочери Марии. В инстаграме она впервые опубликовала фото с прогулки с девочкой, которую звездная семья пока скрывает от камер.

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Для выхода певица выбрала парк. С розовой коляской она прогуливалась по аллеям и наслаждалась свежим воздухом. Alyosha не стала детализировать, впервые ли они с дочерью Марией вышли на прогулку, но, похоже, как многодетной маме это не составило для нее никаких проблем.

Свой образ для выхода артистка не показала, однако сделала селфи на фоне парка, в котором уже чувствуется дыхание осени. Она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза. Волосы собрала в хвост.

Поклонники не обошли вниманием ее свежий вид и сияющую внешность, засыпав комплиментами в комментариях: "Вы такая хорошенькая. Вам очень идет материнство", "Беременность омолаживает! Вы очень красивая и нежная", "Очень красивая молодая мама".