Коли в Україну прийде тепло: прогноз погоди на весну від бабака Тимка

Щороку 2 лютого у світі відзначається День бабака. За традицією, гризун прогнозує погоду на весну. Якщо тварина не захоче вилазити з нори, то зима затягнеться ще на декілька тижнів, а якщо вийде на вулицю, то скоро прийде тепло.

Цікаво, що харківський бабак Тимко, який мешкає на дослідницькій біостанції Каразінського університету у селі Гайдари, уже прокинувся. Традиційно у гризуна запитали, коли українцям варто чекати на потепління, пише 24 Канал.

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Яку погоду спрогнозував бабак Тимко

Так, бабак-метеоролог Тимко прогнозує, що цього року зима протримається ще шість тижнів, тому на теплу погоду найближчим часом чекати не варто. Річ у тім, що сьогодні гризун не побачив свою тінь.

Також Тимко обрав символи, які допоможуть Україні перемогти у війні з Росією. Зокрема, це наш душ та терпіння, адже тварина одразу побігла до іграшки Ждуна. Цікаво, що до 20-річчя Дня бабака гризуну подарували торт.

Тимко виріс у нашій родині – як член сім'ї. Він дуже добрий, раніше приходив спати до нас у ліжко. Любить пити молоко та їсти печиво,

– сказала доглядачка бабака Надія Токарська у коментарі кореспондентці 24 Каналу Анні Черненко.

Бабак Тимко спрогнозував погоду на весну: дивіться відео 24 Каналу

Зазначимо, що бабак Тимко також постраждав під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тварина родом з села Нестерівка, Харківської області, яке перебувало в окупації сім місяців. Українським захисникам вдалося звільнити населений пункт у вересні 2022 року. Окрім Тимка, окупацію пережили ще 38 бабаків. За гризунами наглядали двоє працівників біостанції Харківського університету імені Каразіна – Володимир та Галина.