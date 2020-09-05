Для відомого українського танцівника Влада Ями спорт - невід'ємна частина його життя. Сьогодні він розповів про те, як пробіг з дружиною Ліліаною 10 кілометрів.

Популярний український танцівник і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма чимало часу приділяє спорту. Цього разу він разом з дружиною Ліліаною пробіг 10 кілометрів. А чуттєвим фото після пробіжки поділився на своїй інстаграм-сторінці.

До слова Влад Яма з дружиною знялися у романтичній фотосесії: спекотні фото з Одеси

38-річний хореограф одружився з Ліліаною п'ять років тому, однак почуття між парою не згасають. Вони часто проводять ніжні та романтичні фотосесії, котрими діляться в мережі. Тепер Влад поділився світлиною прямо після насиченої вранішньої пробіжки.

Пара позувала на подвір'ї дому. Для тренування Яма одягнув червону майку та чорні шорти, натомість коли його дружина обрала чорний спортивний топ та лосини. Жінка підняла голову до неба, а Влад ніжно тримав її за ногу. Він написав, що коли ввечері пообіцяв бігти, зранку вже варіантів не залишається. Це виклик, що допомагає бути здоровими і щасливими.

Сьогодні Ліліана сумнівалась бігти чи ні, але чим далі ми були, тим більше дякувала мені, що витягнув. Сонце, літо (не дивлячись на календар) і близькі люди – що може бути краще суботнім ранком?

– підписав фото танцівник.

У коментарях висловили захоплення спортивною парою. "Молодці", "Тільки любляча дружин може скласти компанію в пробіжці чоловіку, ще й на 10 кілометрів", "Ох, які розумнички", "Ви чудовий чоловік", – пишуть в коментарях.



Влад Яма з дружиною після пробіжки / Instagram / @vladyama_official