Для известного украинского танцовщика Влада Ямы спорт – неотъемлемая часть его жизни. Сегодня он рассказал о том, как пробежал с женой Лилианой 10 километров.

Популярный украинский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма немало времени уделяет спорту. На этот раз он вместе с женой Лилианой пробежал 10 километров. А чувственным фото после пробежки поделился на своей инстаграм-странице.

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38-летний хореограф заключил брак с Лилианой пять лет назад, однако чувства между парой не угасают. Они часто проводят нежные и романтические фотосессии, которыми делятся в сети. Теперь Влад поделился фотографией прямо после насыщенной утренней пробежкой.

Пара позировала во дворе дома. Для тренировки Яма надел красную майку и черные шорты, его жена выбрала черный спортивный топ и лосины. Женщина подняла голову к небу, а Влад нежно держал ее за ногу. Он написал, что когда вечером пообещал бежать, утром уже вариантов не остается. Это вызов, помогающий быть здоровыми и счастливыми.

Сегодня Лилиана сомневалась бежать или нет, но чем дальше мы были, тем больше благодарила меня, что вытащил. Солнце, лето (не смотря на календарь) и близкие люди – что может быть лучше субботним утром?

– подписал фото танцовщик.

В комментариях выразили восхищение спортивной парой. "Молодцы", "только любящая жена может составить компанию в пробежке мужу, еще и на 10 километров", "Ох, какие умнички", "вы замечательный муж", – пишут в комментариях.

Влад Яма с женой после пробежки / Instagram / @vladyama_official