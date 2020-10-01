Відоме подружжя принца Гаррі та Меган Маркл почали вести активне громадянське життя в США. Нещодавно пара дала спільне інтерв'ю та розповіла про сина Арчі й прояви расизму у Великій Британії.

Меган Маркл та принц Гаррі з січня цього року відмовилися від всіх обов'язків королівської сім'ї, а згодом переїхали до Сполучених Штатів. Подружжя почало все частіше з'являтися у телевізійних шоу та інших програмах.

До слова Меган Маркл виступила на онлайн-саміті впливових жінок: відео

Нещодавно Меган та Гаррі вийшли в прямий ефір з власного будинку та поговорили з виданням Evening Standart. Зірки поговорили на тему расизму, зокрема, Меган Маркл підтримала суспільний рух проти дискримінації Black Lives Matter.

Принц Гаррі та Меган Маркл про расизм

Натомість принц Гаррі закликав поставити крапку на расизмі у його рідній Великобританії. У своїй розповіді він зазначив, що ніколи раніше не стикався з дискримінацією темношкірих близько, допоки не познайомився з дружиною. Саме вона допомогла йому зрозуміти проблему утиску людей різних рас.

Ми, білі люди, не завжди усвідомлюємо, як почуваються люди з іншим кольором шкіри у світі, який був створений білими для білих. Я не здогадувався про таку кількість проблем у Великобританії та цілому світі,

– зізнається принц Гаррі.

Він також додав, що має на увазі не звинувачувати когось, а просто намагатися робити світ кращим. І те, що зараз відбувається – унікальний момент як у Британії, та і у всьому світі.

Меган Маркл так само підтримала слова чоловіка, але зауважила, що тільки мирні акції руху Black Lives Matter були прекрасним шляхом для вираження суспільного незадоволення та думок.



Кадр зі трансляції / Evening Standart

Про однорічного сина Арчі

Меган розповіла, що їм з сином надзвичайно пощастило. У Арчі все добре, він завжди чимось зайнятий та тримає батьків у напрузі.

Зазначимо, що в той момент, коли батьки розповідали про сина, у вітальню особняка прибіг собака. До подружжя доєднався домашній улюбленець родини. Пара має песика-бігля на ймення Гай.