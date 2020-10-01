Известные супруги принца Гарри и Меган Маркл начали вести активную гражданскую жизнь в США. Недавно пара дала совместное интервью и рассказала о сыне Арчи и проявлениях расизма в Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри с января этого года отказались от всех обязанностей королевской семьи, а затем переехали в Соединенные Штаты. Супруги начали все чаще появляться в телевизионных шоу и других программах.

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Недавно Меган и Гарри вышли в прямой эфир из собственного дома и поговорили с изданием Evening Standart. Звезды поговорили на тему расизма, в частности, Меган Маркл поддержала общественное движение против дискриминации Black Lives Matter.

Принц Гарри и Меган Маркл о расизме

Вместо этого принц Гарри призвал поставить точку на расизме в его родной Великобритании. В своем рассказе он отметил, что никогда раньше не сталкивался с дискриминацией темнокожих близко, пока не познакомился с женой. Именно она помогла ему понять проблему притеснения людей разных рас.

Мы, белые люди, не всегда осознаем, как чувствуют себя люди с другим цветом кожи в мире, который был создан белыми для белых. Я не догадывался о таком количестве проблем в Великобритании и целом мире,

– признается принц Гарри.

Он также добавил, что имеет в виду не обвинять кого-то, а просто пытаться делать мир лучше. И то, что сейчас происходит – уникальный момент как в Британии, так и во всем мире.

Меган Маркл так же поддержала слова мужа, но заметила, что только мирные акции движения Black Lives Matter были прекрасным путем для выражения общественного недовольства и мнений.



Кадр из трансляции / Evening Standart

О годовалом сыне Арчи

Меган рассказала, что им с сыном очень повезло. У Арчи все хорошо, он всегда чем-то занят и держит родителей в напряжении.

Отметим, что в тот момент, когда родители рассказывали о сыне, в гостиную особняка прибежала собака. К супругам присоединился домашний любимец семьи. Пара имеет собачку-бигля на имя Гай.