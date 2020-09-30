Меган Маркл и принц Гарри совсем недавно впервые выступили с обращением на телевидении. Меган продолжает развивать карьеру, поэтому на этот раз она приняла участие в виртуальном саммите влиятельных женщин.

На днях биограф Меган Маркл заявила, что у нее есть мощные гражданские и политические амбиции. Женщина еще раз подтвердила этот факт, когда выступила на виртуальном саммите влиятельных женщин, который организовал журнал Fortune.

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Меган Маркл коснулась темы влияния СМИ на общество и то, что иногда они не совсем качественно выполняют свою работу. Она рассказала, что мы должны искать то, что является истиной, а людям, со своей стороны, нужны надежные источники и средства массовой информации. Меган посоветовала тем, кто видит неправду, говорить и сообщать об этом.

Она вспомнила о своей неудачной истории со СМИ. Тогда все новости, которые публиковали таблоиды, выходили из-под контроля. Меган считает, что все это происходит из-за дезинформации.

Если оглянуться и вспомнить все, что я говорила раньше, и что подавалось как определенное подстрекательство, то вы поймете, что это только интерпретация моих слов другими людьми,

– подчеркнула Меган Маркл.

Она добавила, что если самостоятельно обдумать все, ею сказанное, то на самом деле можно заметить, что ее слова не звучат двусмысленно и не вызывают споров.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл до сих пор судятся с британским таблоидом The Mail on Sunday за публикацию личного письма Меган к отцу Томасу Марклу. Главная претензия к прессе заключается в нарушении авторского права, а также закона о конфиденциальности и защите данных.

Смотреть выступление Меган Маркл онлайн: