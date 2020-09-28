Супруга принца Гарри Меган Маркл ведет активную гражданскую жизнь. После ее последнего видео источники, близкие к Меган, утверждают, что та имеет мощные политические амбиции. А потому может баллотироваться на президента США в 2024 году.

Эксперт по вопросам королевской семьи и биограф Меган Маркл Кэти Николл заявила в комментарии к статье издания Vanity Fair, что жена принца Гарри может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году.

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Биограф отмечает, что Меган не хотела отказываться от американского гражданства, потому что хотела заняться политикой. А если она и принц Гарри откажутся от титула герцогов Сассекских, Маркл точно бы задумалась о том, чтобы стать президентом.

Эксперты подчеркнули, что Меган имеет все шансы баллотироваться, поскольку прожила в США более 14 лет, она является уроженкой и гражданкой страны, а также ей уже 39 лет (минимальный возраст – 35).

Несмотря на такие заявления, никакой официальной информации о возможности Меган Маркл стать президентом Штатов нет.

Отметим, что на такие мнения экспертов подтолкнуло недавнее видео, в котором Меган и принц Гарри призвали американцев во что бы то ни стало пойти на выборы. "До выборов осталось шесть недель, а сегодня – день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят: "Это самые важные выборы в нашей жизни". И это так. Когда мы голосуем, наши ценности превращаются в жизнь и наши голоса становятся услышанными", – сказала тогда Маркл.

Дональд Трамп, действующий президент США, отреагировал на видео. Тогда он сказал, что не является поклонником Меган Маркл и она, вероятно, это знает. А принцу Гарри Трамп пожелал удачи, "потому что она ему еще понадобится".

Смотреть видеообращение Меган Маркл и принца Гарри: