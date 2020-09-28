Дружина принца Гаррі Меган Маркл веде активне громадянське життя. Після її останнього відео джерела, близькі до Меган стверджують, що та має потужні політичні амбіції. А тому може балотуватися на президента США в 2024 році.

Експертка з питань королівської сім'ї і біографиня Меган Маркл Кеті Ніколл заявила в коментарі до статті видання Vanity Fair, що дружина принца Гаррі може висунути свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів у 2024 році.

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Біографиня зазначає, що Меган не хотіла відмовлятися від американського громадянства, тому що хотіла зайнятися політикою. А якщо вона та принц Гаррі відмовляться від титулу герцогів Сассекських, Маркл точно б задумалась про те, щоб стати президенткою.

Експерти підкреслили, що Меган має всі шанси балотуватися, оскільки прожила в США більше 14 років, вона є уродженкою та громадянкою країни, а також їй вже 39 років (мінімальний вік – 35).

Незважаючи на такі заяви, жодної офіційної інформації про можливість Меган Маркл стати президенткою Штатів, немає.

Зазначимо, що на такі думки експертів підштовхнуло нещодавнє відео, на якому Меган та принц Гаррі закликали американців будь-що піти на вибори. "До виборів залишилося шість тижнів, а сьогодні – день реєстрації виборців. Кожні чотири роки нам говорять: "Це найважливіші вибори в нашому житті". Але це так. Коли ми голосуємо, наші цінності перетворюються в життя і наші голоси стають почутими", – сказала тоді Маркл.

Дональд Трамп, чинний президент США, відреагував на відео. Тоді він сказав, що не є прихильником Меган Маркл і вона, ймовірно, це знає. А принцу Гаррі Трамп побажав удачі, "бо вона йому ще знадобиться".

Дивитися відеозвернення Меган Маркл та принца Гаррі: