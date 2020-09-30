Меган Маркл та принц Гаррі зовсім нещодавно вперше виступили зі зверненням на телебаченні. Меган продовжує розвивати кар'єру, тому цього разу вона взяла участь у віртуальному саміті впливових жінок.

Днями біографиня Меган Маркл заявила, що в неї є потужні громадянські та політичі амбіції. Жінка ще раз підтвердила цей факт, коли виступила на віртуальному саміті впливових жінок, який організував журнал Fortune.

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Меган Маркл торкнулась теми впливу ЗМІ на суспільство та те, що подекуди вони не зовсім якісно виконують свою роботу. Вона розповіла, що ми повинні шукати те, що є істиною, а людям, зі свого боку, потрібні надійні джерела та засоби масової інформації. Меган порадила тим, хто бачить неправду, говорити та повідомляти про це.

Вона згадала про свою невдалу історію зі ЗМІ. Тоді всі новини, які публікували таблоїди, виходили з-під контролю. Меган вважає, що все це відбувається через дезінформацію.

Якщо оглянутися і згадати все, що я говорила раніше, і що подавалося як певне підбурювання, то ви зрозумієте, що це тільки інтерпретація моїх слів іншими людьми,

– наголосила Меган Маркл.

Вона додала, що якщо самостійно обдумати все, нею сказане, то насправді можна помітити, що її слова не звучать двозначно і не викликають суперечок.

Нагадаємо, що пара принца Гаррі та Меган Маркл досі судиться з британським таблоїдом The Mail on Sunday за публікацію особистого листа Меган до батька Томаса Маркла. Головна претензія до преси полягає в порушенні авторського права, а також закону про конфіденційність та захисту даних.

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