Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна є одним з найобговорюваніших в українському шоу-бізнесі. Днями дівчина дала інтерв'ю для проєкту "СильнаЯ" та розповіла цікаві деталі життя з чоловіком.

Переможниця "Холостяка-9" та дружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова є блогером. Як і всі, вона наражається на постійні хвилі хейту в коментарях. У інтерв'ю для проєкту "СильнаЯ" каналу "СТБ" дівчина розповіла, що їй доводиться чути та спростувала неправдиві думки.

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Даша Квіткова зізналась, що її та Нікіту часто звинувачують у тому, що їхній шлюб та спільне життя є награним та проплаченим каналом "СТБ". Але, за словами дівчини, якби так було, вони б мали жити в дорогому особняку. Також вона часто зустрічається з коментарями: "Ти просто вдало вийшла заміж".

Так, я класно вийшла заміж, у мене класний чоловік. Але не потрібно забувати про те, що в житті бувають як злети, так і падіння. Коли ми з Нікітою зрозуміли, що хочемо стати сім'єю і жити разом, ще до пропозиції, тут мова про матеріальне не йшла,

– зізнається Даша.

Квіткова розповіла і про сімейний бюджет. Як і раніше казав Нікіта, він у них не є спільним. Дівчині здається, що коли люди стають сім'єю, у них вже немає такого, що "мої гроші – це мої гроші, а твої гроші – це теж мої гроші". Звичайно, у подружжя є й спільні витрати, але вони стосуються обох партнерів.

Даша Квіткова зізналась, що вважає себе сильною. І за цю рису характеру дівчина також завдячує матері, яка так само є сильною жінкою. Переможниця "Холостяка" розповіла, що завжди хотіла бути самостійною і шукала підробіток.

"Кожен сам вибирає свій шлях. Але ми живемо у 21 столітті – я не можу підійти до свого чоловіка і сказати: "Дай мені грошики на манікюр". Я сама хочу мати ці грошики і не звалювати на чоловіка свої жіночі потреби", – додає Даша Квіткова.

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