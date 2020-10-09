Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин являются одними из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе. На днях девушка дала интервью проекту "СильнаЯ" и рассказала интересные детали жизни с мужем.

Победительница "Холостяка-9" и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова является блоггером. Как и все, она подвергается постоянным волнам хейта в комментариях. В интервью проекту "СильнаЯ" канала "СТБ" девушка рассказала, что ей приходится слышать и опровергла ложные мысли.

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Даша Квиткова призналась, что ее и Никиту часто обвиняют в том, что их брак и совместная жизнь являются наигранными и проплаченными каналом "СТБ". Но, по словам девушки, если бы так было, они должны были бы жить в дорогом особняке. Также она часто встречается с комментариями: "Ты просто удачно вышла замуж".

Да, я классно вышла замуж, у меня классный муж. Но не нужно забывать о том, что в жизни бывают как взлеты, так и падения. Когда мы с Никитой поняли, что хотим стать семьей и жить вместе, еще до предложения, здесь речь о материальном не шла,

– признается Даша.

Квиткова рассказала и о семейном бюджете. Как и раньше говорил Никита, он в них не является общим. Девушке кажется, что когда люди становятся семьей, у них уже нет такого, что "мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это тоже мои деньги". Конечно, у супругов есть и общие расходы, но они касаются обоих партнеров.

Даша Квиткова призналась, что считает себя сильной. И за эту черту характера девушка также обязана матери, которая так же является сильной женщиной. Победительница "Холостяка" рассказала, что всегда хотела быть самостоятельной и искала подработку.

"Каждый сам выбирает свой путь. Но мы живем в 21 веке – я не могу подойти к своему мужу и сказать: "Дай мне денежки на маникюр". Я сама хочу иметь эти денежки и не взваливать на мужчину свои женские нужды", – добавляет Даша Цветочная.

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