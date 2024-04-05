Одне з найпоширеніших в Україні: скільки людей мають прізвище Шевченко

Прізвище Шевченко займає друге місце серед найпопулярніших в Україні. Загалом воно належить 106340 людям. У списку є й відомі особистості: український поет та художник Тарас Шевченко, український футболіст Андрій Шевченко.

Це прізвище можна знайти ще у реєстрах Війська Запорозького за 1756 та 1649 роки. Відомо, зокрема, про 37 осіб. Зараз поширене у багатьох областях нашої держави, його досить легко знайти серед знайомих.

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Скільки людей мають прізвище Шевченко

Прізвище Шевченко найбільш популярне у Києві (7940 носіїв), Харкові (4971 носія) та Дніпрі (3993 носіїв). Цікаво, що Андрій Шевеченко народився саме на Київщині, у селі Двірківщина. Однак власників цього популярного прізвища можна знайти й в інших регіонах України.

У Запорізькій області – 2141.

У Донецькій області – 2200.

У Миколаївській області – 1480.

У Севастополі – 708.

У Луганській області – 1277.

У Херсонській області – 1046.

В Одеській області – 2348.

У Кіровоградській області – 1031.

У Сумській області – 1365

У Черкаській області – 1257.

З кожним роком дані можуть змінюватися. Тому цілком можливо, що зараз прізвище Шевченко має більша кількість людей.

Менше це родове ім'я зустрічається на західних територіях України, зокрема на Хмельниччині, Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Цікаво, що воно утворилося від назви професії – швець. Схожими до цього прізвища є Шевчук, Шевчик, Шевчун, Шевчишин та Шевчишина.