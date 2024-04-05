Одне з найпоширеніших в Україні: скільки людей мають прізвище Шевченко
Джерело:"Рідні"
Прізвище Шевченко займає друге місце серед найпопулярніших в Україні. Загалом воно належить 106340 людям. У списку є й відомі особистості: український поет та художник Тарас Шевченко, український футболіст Андрій Шевченко.
Це прізвище можна знайти ще у реєстрах Війська Запорозького за 1756 та 1649 роки. Відомо, зокрема, про 37 осіб. Зараз поширене у багатьох областях нашої держави, його досить легко знайти серед знайомих.
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Скільки людей мають прізвище Шевченко
Прізвище Шевченко найбільш популярне у Києві (7940 носіїв), Харкові (4971 носія) та Дніпрі (3993 носіїв). Цікаво, що Андрій Шевеченко народився саме на Київщині, у селі Двірківщина. Однак власників цього популярного прізвища можна знайти й в інших регіонах України.
- У Запорізькій області – 2141.
- У Донецькій області – 2200.
- У Миколаївській області – 1480.
- У Севастополі – 708.
- У Луганській області – 1277.
- У Херсонській області – 1046.
- В Одеській області – 2348.
- У Кіровоградській області – 1031.
- У Сумській області – 1365
- У Черкаській області – 1257.
Менше це родове ім'я зустрічається на західних територіях України, зокрема на Хмельниччині, Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Цікаво, що воно утворилося від назви професії – швець. Схожими до цього прізвища є Шевчук, Шевчик, Шевчун, Шевчишин та Шевчишина.