Эту фамилию можно найти еще в реестрах Войска Запорожского за 1756 и 1649 годы. Известно, в частности, о 37 людях. Сейчас распространена во многих областях нашего государства, ее достаточно легко найти среди знакомых.

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Сколько людей имеют фамилию Шевченко

Фамилия Шевченко наиболее популярна в Киеве (7940 носителей), Харькове (4971 носитель) и Днепре (3993 носителей). Интересно, что Андрей Шевеченко родился именно на Киевщине, в селе Дворковщина. Однако владельцев этой популярной фамилии можно найти и в других регионах Украины.

В Запорожской области – 2141.

В Донецкой области – 2200.

В Николаевской области – 1480.

В Севастополе – 708.

В Луганской области – 1277.

В Херсонской области – 1046.

В Одесской области – 2348.

В Кировоградской области – 1031.

В Сумской области – 1365

В Черкасской области – 1257.

Заметим! С каждым годом данные могут меняться. Поэтому вполне возможно, что сейчас фамилию Шевченко имеет большее количество людей.

Меньше это родовое имя встречается на западных территориях Украины, в частности на Хмельнитчине, Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине. Интересно, что оно образовалось от названия профессии – сапожник. Похожими к этой фамилии есть Шевчук, Шевчик, Шевчун, Шевчишин и Шевчишина.