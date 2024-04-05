Це прізвище можна знайти ще у реєстрах Війська Запорозького за 1756 та 1649 роки. Відомо, зокрема, про 37 осіб. Зараз поширене у багатьох областях нашої держави, його досить легко знайти серед знайомих.

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Скільки людей мають прізвище Шевченко

Прізвище Шевченко найбільш популярне у Києві (7940 носіїв), Харкові (4971 носія) та Дніпрі (3993 носіїв). Цікаво, що Андрій Шевеченко народився саме на Київщині, у селі Двірківщина. Однак власників цього популярного прізвища можна знайти й в інших регіонах України.

  • У Запорізькій області – 2141.
  • У Донецькій області – 2200.
  • У Миколаївській області – 1480.
  • У Севастополі – 708.
  • У Луганській області – 1277.
  • У Херсонській області – 1046.
  • В Одеській області – 2348.
  • У Кіровоградській області – 1031.
  • У Сумській області – 1365
  • У Черкаській області – 1257.

Менше це родове ім'я зустрічається на західних територіях України, зокрема на Хмельниччині, Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. Цікаво, що воно утворилося від назви професії – швець. Схожими до цього прізвища є Шевчук, Шевчик, Шевчун, Шевчишин та Шевчишина.