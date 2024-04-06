Більше, ніж Шевченко: скільком людям належить прізвище Мельник

Прізвище Мельник займає першу сходинку серед найпопулярніших в Україні. Людей, яким воно належить, є 107878. Найбільше у Києві (6587), Вінниці (2385) та Львові (2173).

Це родове ім'я з'явилося ще у часи козацтва. У реєстрі за 1756 рік можна знайти 7 чоловіків. Воно походить від назви професії – млинар.

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Скільки людей мають прізвище Мельник

Власники прізвища Мельник розкидані по всій Україні. Однак переважно вони проживають на західних територіях, хоча можна зустріти й у східних регіонах.

Рожнятівський район (Івано-Франківська область) – 1139 людей.

– 1139 людей. Хмельницька міська рада – 1586 людей.

– 1586 людей. Рівненська міська рада – 1277 людей.

– 1277 людей. Харківська міська рада – 1423 людини.

– 1423 людини. Криворізька міська рада – 1074 людини.

– 1074 людини. Дніпропетровська міська рада – 959 людей.

– 959 людей. Вінницька міська рада – 2385 людей.

– 2385 людей. Одеська міська рада – 1501 людина.

– 1501 людина. Сарненський район (Рівненська область) – 976 людей.

– 976 людей. Запорізька міська рада – 801 людина.

Серед відомих носіїв цього прізвище є: