Это родовое имя появилось еще во времена казачества. В реестре за 1756 год можно найти 7 мужчин. Оно происходит от названия профессии – мельник.
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Сколько людей имеют фамилию Мельник
Владельцы фамилии Мельник разбросаны по всей Украине. Однако преимущественно они проживают на западных территориях, хотя можно встретить и в восточных регионах.
- Рожнятовский район (Ивано-Франковская область) – 1139 человек.
- Хмельницкий городской совет – 1586 человек.
- Ровенский городской совет – 1277 человек.
- Харьковский городской совет – 1423 человека.
- Криворожский городской совет – 1074 человека.
- Днепропетровский городской совет – 959 человек.
- Винницкий городской совет – 2385 человек.
- Одесский городской совет – 1501 человек.
- Сарненский район (Ровенская область) – 976 человек.
- Запорожский городской совет – 801 человек.
Среди известных носителей этой фамилии есть:
- Председатель Провода Украинских Националистов Мельник Андрей Атанасович. Он был приближен к основателю ОУН Евгению Коновальцу, а также присоединился к организации военного подразделения Приднепровской Армии УНР Сечевых Стрельцов. Выступал за независимость Украины.
- Украинский дипломат Мельник Андрей Ярославович. Сейчас он является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Бразилии. До того был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Германии и заместителем Министра иностранных дел Украины.