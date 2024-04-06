Це родове ім'я з'явилося ще у часи козацтва. У реєстрі за 1756 рік можна знайти 7 чоловіків. Воно походить від назви професії – млинар.
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Скільки людей мають прізвище Мельник
Власники прізвища Мельник розкидані по всій Україні. Однак переважно вони проживають на західних територіях, хоча можна зустріти й у східних регіонах.
- Рожнятівський район (Івано-Франківська область) – 1139 людей.
- Хмельницька міська рада – 1586 людей.
- Рівненська міська рада – 1277 людей.
- Харківська міська рада – 1423 людини.
- Криворізька міська рада – 1074 людини.
- Дніпропетровська міська рада – 959 людей.
- Вінницька міська рада – 2385 людей.
- Одеська міська рада – 1501 людина.
- Сарненський район (Рівненська область) – 976 людей.
- Запорізька міська рада – 801 людина.
Серед відомих носіїв цього прізвище є:
- Голова Проводу Українських Націоналістів Мельник Андрій Атанасович. Він був наближений до засновника ОУН Євгена Коновальця, а також долучився до організації військового підрозділу Наддніпрянської Армії УНР Січових Стрільців. Виступав за незалежність України.
- Український дипломат Мельник Андрій Ярославович. Зараз він є Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бразилії. До того був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Німеччині та заступником Міністра закордонних справ України.