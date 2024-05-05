13 українських прізвищ, які мають єврейське коріння: перевірте своє у списку

Раніше на території України, особливо Правобережної, мешкало чимало євреїв. Їх можна було зустріти як у містах, так і в селах. Через це деякі українці чудово знали їдиш. Крім того, утворилися родові імена, які мають єврейське коріння.

Відомо про понад десять прізвищ єврейського походження. Цікаво, що спочатку вони були прізвиськами. Більше інформації – у матеріалі.

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Перелік прізвищ, які мають єврейське коріння

Одними з найбільш популярних єврейських прізвищ є такі: Атлас, Ништ, Габінет, Кумгир, Бухер, Вергелес, Маргулес, Ребман, Шайгіц, Шабас, Рубін та Шайгець. Родове ім'я Зельман походить від людей, які колись орендували церкву. Його, до речі, можна почути в обрядових піснях, які називаються гаївками.

Яке ще походження мають українські прізвища

Деякі українські прізвища мають турецьке походження. Наприклад, родові імена Чавс та Чаус у давні часи давали людям, які служили султану. Зараз вони зустрічаються у Львівській та Полтавській областях.

Український народ тісно пов'язаний з польським, через що й утворилися певні прізвища: Вуйцик, Бреславський, Калиновський, Гурський та Жураківський.

В Україні навіть є прізвища, які прийшли зі Стародавньої Греції. Зокрема, йдеться про такі: Яцько, Мангуш, Шамлі, Ялу, Варсамас, Волониць, Габіда, Куркчі, Мармур, Ахбаш, Імерлі та Балабан.

Знаходьте у нашому матеріалі своє прізвище або когось зі знайомих чи друзів. Дізнавайтеся більше про походження роду. Можливо, саме у ваших жилах, окрім української, тече єврейська, польська, грецька або турецька кров.