Сьогодні ми можемо спостерігати, як деякі з цих історичних прізвищ назавжди зникають з карти України. Про це детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Теж цікаво Вони на межі зникнення: 15 українських прізвищ, які назавжди відходять у минуле

Які українські прізвища символізують втрати й страждання?

За даними генеалогічного товариства "Рідні", в Україні більше не залишилося жодного носія прізвищ Самотній та Покинутий. Колись ці слова стали основою для родових імен людей, на чию долю випали тяжкі життєві обставини. Тепер же ці прізвища остаточно відійшли в минуле.

Однак інші родові імена з подібним сумним забарвленням усе ще продовжують своє існування. Наприклад, прізвище Безрідний, яке прямо вказує на людину, що з певних причин втратила своє коріння або родинні зв'язки, сьогодні мають 168 українців. Для цих людей таке родове ім'я є частиною сімейної історії. Воно нагадує про предків, які змогли вижити у важкі часи, знайти в собі сили продовжити рід і передати своє прізвище нащадкам, попри його первісне трагічне значення.

Які ще прізвища вказують на важку долю предків?